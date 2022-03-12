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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كتل هوائية.. الأرصاد : استمرار موجة الطقس البارد حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن الطقس والظواهر الجوية اليوم السبت.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح ” المذاع عبر فضائية “ dmc ”، إن البلاد تشهد اليوم، أجواءً شتوية وطقسا منخفضا باردا على  أنحاء الجمهورية، حيث تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب وشرق أوروبا ورياح شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا تعمل على انخفاض الطقس، ومن المقرر أن يستمر الطقس البارد حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وأضافت أن الطقس سوف يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة خلال يومى الأربعاء والخميس القادمين مع وجود نشاط للرياح بداية من بعد غد، الاثنين، على أغلب مناطق الجمهورية يجعلنا نشعر ببرودة الطقس.

ونوهت منار غانم، إلى أن الطقس يكون شديد البرودة على جميع مناطق الجمهورية، وهناك فرص سقوط أمطار على  بعض المناطق من الوجه البحرى، السواحل الشمالية واعتدال بسرعات الرياح مقارنة بأمس، الجمعة، خاصة على مناطق القاهرة وسواحل الوجه البحرى.

وأوضحت أنه يوجد اليوم فرص لسقوط الأمطار، وتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على كل محافظات السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحرى، وتختلف من منطقة لأخرى، وتمتد لمناطق الوجه البحرى وتكون أمطارا خفيفة على القاهرة.

إدارة الارصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اوروبا السواحل الشمالية المركز الاعلامي

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