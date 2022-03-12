مسلح يهاجم أفراد شرطة بسكين في مارسيليا

قالت وسائل إعلام فرنسية، صباح السبت، إن مسلحا هاجم عناصر من الشرطة، بسكين، في مدينة مارسيليا.

وتابعت أن عنصرا من الشرطة أصيب في الحادث، دون أن تكشف حجم الإصابة.



فيما أطلق عناصر الشرطة، النار على منفذ الهجوم؛ ما أدى لمقتله في الحال.

وقال مصدر من الشرطة في حديث لوسائل الإعلام، إنه جرى إطلاق النار على منفذ الهجوم، ما تسبب بمقتله.



وتابع "أصيب شرطي بجراح لم تعرف درجة خطورتها بعد، ونشرت الشرطة قوات في محيط موقع الهجوم".

فيما انتقل عمدة مدينة مارسيليا، بينوا بايان إلى مكان الحادث، على الفور.

ولم تكشف الشرطة دوافع الهجوم حتى الساعة.