البيئة تشرح كيفية الاستفادة من "البيوجاز" لتحويل مخلفات إلى غاز.. تفاصيل

قال الدكتور أحمد فاروق البري المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة، إن هناك أكثر من طريقة حتى يستفيد المصريون من وحدات الغاز الحيوي؛ حيث تشارك الجهات المانحة مثل بعض البنوك ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ وحدات بيو غاز في بعض القرى مجانا، لكن المستفيد يقدم مساعدات متعلقة بعمليات الحفر.

وأضاف فاروق في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن الوحدة تكون متكاملة مثل المباني وتوصيات الغاز والبوتوجاز يكون مجانيا، حتى يستطيع أي شخص الاستفادة من الوحدة لمدة 15 أو 20 عاما دون أي مشكلة.

وتابع المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة: "نستمر مع المستفيد لمدة سنة وندربه على كل شيء مل استخدام السماد حتى يكون مطمئنا، إذ تعادل الكمية المنتجة من خلال روث 3 رؤوس ماشية تعادل أنبوبتين بوتاجاز".

وأكد: "يشارك معنا مسؤولون من وزارة الزراعة ومديريات الإرشاد لمساعدة المستفيدين في الانتقال من السماد الكيماوي إلى الحيوي مرة واحدة، فيجب إحداث توازن حتى يتم التخلص نهائيا من السماد الكيماوي".