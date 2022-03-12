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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طعام مجانى يوميا .. مطبخ تطوعى يقدم الطعام لآلاف الجنود والمدنيين بأوكرانيا

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل قيام مطبخ تطوعى بتقديم الطعام مجانا لآلاف الجنود والمدنيين . 

أنشأت معلمة المدرسة، فيكتوريا يرماكوفا" مطبخاً لإعداد وجباتٍ طعام تقدّم مجاناً لنحو ستة آلاف شخص في كل يوم شمال شرق العاصمة كييف .

تقول يرماكوفا البالغة من العمر 45 عاماً، "قررت وزوجي عدم مغادرة كييف البقاء فيها من أجل تقديم المساعدة لمن يحتاجها، كمتطوعين" وكان أن وجدت أنه من الأهمية بمكان تأمين الطعام للجنود ولأولئك الذين يجدون صعوبة في الحصول عليه جراء الحرب،.

وأشارت إلى أن مشروع المطبخ التطوعي كانت أطلقته في الخامس والعشرين من الشهرالماضي، وقالت: "نقدم الطعام ليس فقط للجيش، وإنما أيضاً للمستشفيات ودور الحضانة وكبار السن وذوي الأطفال الصغار".

يذكر أن الجيش الروسي كان بدأ في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني ألقاه الرئيس فلاديمير بوتين، وطالب فيه الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته، إلا أن الأخير أكد على أنه سيقاوم الغزو الروسي.

كييف مستشفيات جنود مدنيين الجيش الروسى

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