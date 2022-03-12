د. ضحى عبده: حساسية الألبان نوعان وتظهر في القئ والإسهال

كشفت الدكتورة ضحى عبده رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، أعراض الإصابة بحساسية الألبان والمعدلات المطلوب تناولها من الألبان ومنتجاتها .

وقالت د. ضحى عبده ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، إن حساسية الألبان نوعين أولها لبروتينات الألبان بصفة عامة سواء لبروتين اللبن نفسه أو شرش اللبن وتصيب بالحساسية فور تناولها للأطفال تظهر نشاط مرتفع للجهاز المناعى ومنها الالتهابات وحساسية الجلد ، القئ ، الإسهال.



ولفتت رئيس قسم التغذية ، إلى أن هذه الأعراض تشير بدورها لإصابة الطفل وتتطلب بالضرورة استبعاد منتجات الألبان والذى يستمر مع الطفل من عمر يوم حتى 10 سنوات ثم تختفى هذه الحالة ويتناول بعدها الأطفال الألبان بشكل عادى .

ولفتت د. ضحى عبده ، إلى أن النوع الثانى من حساسية الألبان تتمثل فى نقص الجين المسئول عن تكسير سكر اللبن " اللاكتوز" وتكون أعراضه انتفاخ ، مغص شديد ، رفض الطفل لكافة أنواع الألبان ما عدا الزبادى لأنه يحدث له تخمر ويتكسر فيه سكر اللاكتوز يسهل من عملية تناول الطفل له ويكون طريقة العلاج الابتعاد عن تناول الطفل للألبان وتعويضهم بمصادر كالسيوم أخرى من المكسرات ، البقوليات ، البروكلى منوهة إلى أن حساسية الألبان تصيب الكبار بنسب قليلة الانتشار قد تكون معدومة

