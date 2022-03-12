الأهلي يصل ملعب مباراة صن داونز بصعوبة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصعوبة، منذ قليل إلى ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام صن داونز، وذلك بعد فشل رجال الأمن في جنوب إفريقيا في السيطرة على جماهير صن داونز التي تكدست بأعداد غفيرة في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام صن داونز.



واضطرت حافلة الأهلي إلى اتخاذ مسارات أخرى غير المسار المحدد للوصول إلى الاستاد مما تسبب في إرهاق لاعبي الأهلي ومعاناتهم قبل المباراة.



ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.