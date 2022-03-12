15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على أحداث مباراة الأهلي وصن داونز

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز، التي تقام على ملعب سوكر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسقط عمرو السولية في الدقيقة الخامسة بعد التحام مع أحد مدافعي صن داونز، لكنه استأنف المباراة بشكل طبيعي.

وحصل محمد عبد المنعم على بطاقة صفراء في نفس الدقيقة بسبب لمسه للكرة بيده عقب سقوط السولية.

أول فرص المباراة كانت في الدقيقة الثامنة لـ صالح صن داونز من تسديدة أطلقها مفالا من على حدود منطقة الجزاء، لكن تصدى لها محمد الشناوي بسهولة.

واصل صن داونز ضغطه من الجانب الأيمن في الدقيقة 13، لكن ياسر إبراهيم كان في الموعد وأبعد الكرة.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي -محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل صن داونز:

حراسة المرمى: كينيدي مويني

الدفاع: ليل لاكاي - روشين دي ريك– بريان أونيانجو - خوليسو مودو

الوسط: ثيمبا زواني – ثابيلو مورينا - أنديلي جالي – موثيبو مفالا – هاشيم دومينجو

الهجوم: بيتر شالوليلي

ترتيب مجموعة الأهلي:

1- صن داونز : 7 نقاط

2- الأهلي : 4 نقاط

3- الهلال : 4 نقاط

4- المريخ : 4 نقاط