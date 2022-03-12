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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم خمس ورش عمل حول "الولاية على المال"

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة خمس  ورش عمل حول موضوع "الولاية على المال" ، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب ، واستهدف تدريب ٣٠٠ من أعضاء نيابات الأسرة بمحافظة القاهرة   على مسائل الولاية على المال ، بحضور ممثلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، ومسؤولي ملف الولاية على المال  بمكتب الشكاوى وايضا بحضور كل من  المستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف لنيابة العليا لشؤون الأسرة ، والمستشار أحمد شعبان رئيس النيابة و عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب  ، وذلك خلال الفترة من ٦ وحتى ١٢ مارس الجارى ، بمقر المعهد. 
  

وتضمنت ورش العمل محاضرات حول التعريف بدور المجلس القومي للمرأة ، والتى القتها الأستاذة ولاء سليم  باحثة قانونية بالادارة العامة لمكتب  شكاوى المرأة واستعرضت استراتيجيه ورؤية المجلس من خلال  رؤي مصر ٢٠٣٠ وايضا استعراض دور مكتب شكاوى المرأة فى دعم قضايا المرأة واستعراض هيكل المكتب واختصاصاته.

 
كما تضمنت محاضرة عن أحكام الولاية والوصاية والقوامة تحدث فيها المستشار راضي أبو الفتوح ،  فيما قام المستشار أحمد شعبان بإلقاء محاضره حول الإجراءات التحفظية وكيفية تطبيقها وضوابطها ودور النيابة العامة في حمايه أموال عديمي الأهلية .

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