لقطات تجسسية ترصد طراز شيفرولية الجديد.. صور

تقوم شفرولية بإحداث دفعة كبيرة في مجال سيارات الكروس أوفر خلال السنوات القليلة المقبلة وخاصة السيارات الكهربائية، حيث تعمل الشركة على طراز Blazer الكهربائي في الوقت الحالي، كما هو الحال مع Equinox الجديد الذي يعمل بالبطارية، والآن تقوم شيفروليه باختبار CUV أخرى، ولم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن ولكن الشائعات تشير إلى أنها يمكن أن ستقع في نفس فئة Blazer.

لقطات تجسسيه ترصد طراز شيفرولية الجديد

ورصد مصورو التجسس في Motor1اختبار التقاطع الجديد بالقرب من مرافق صانع السيارات في ميشيغان، وعلى الرغم من أنه مغطى بالتمويه فإن النموذج الأولي لا يشبه أي كروس موجود حاليًا في تشكيلة شفروليه، السيارة مرتفعة نسبيًا عن الأرض ولها حواف كبيرة، كما تتميز بخط سقف مائل يمنحها مظهرًا يشبه الكروس أوفر.

لقطات تجسسيه ترصد طراز شيفرولية الجديد

ويخفي التمويه الواجهة الأمامية جيداً لكن الشبكة السفلية الكبيرة وشكل تركيبات المصابيح الأمامية على الرغم من عدم تطابقهما بشكل مباشر يشبهان إشارات من تريل بليزر وبليزر، والمصابيح الخلفية لا تشبه أي شيء رأيناه في تشكيلة شفروليه الحالية، لكنها يمكن أن تكون مساكن مؤقتة لإبعادنا عن الرائحة.

لقطات تجسسيه ترصد طراز شيفرولية الجديد

وتظهر قاعدة عجلات هذا النموذج الأولي أطول من تريل بليزر، بطول أكبر من التقاطع الثانوي أيضاً ولكن بخلاف ما يمكننا رؤيته في هذه الصور المحدودة، من الصعب معرفة ما يختبئ تحت كل التمويه.

لقطات تجسسيه ترصد طراز شيفرولية الجديد

وتشير الشائعات إلى Trailblazer أو Blazer coupe ، نظرًا لخط السقف المنحدر للنموذج الأولي، وهناك بالتأكيد أدلة تشير إلى احتمال حدوث ذل. مع هذه السيارة التي لم يتم تسميتها بعد والتي تمت إضافتها إلى تشكيلة الولايات المتحدة، فإن ذلك من شأنه نظريًا أن يصنع تسعة عمليات انتقال لشفروليه، وذلك قبل انضمام Blazerو Equinox EVs إلى اسطولها.

ولن تظهر طرازات Blazerو Equinox في خطوك الإنتاج حتى عام 2024 على الأق ، على الرغم من أننا رأينا مفهوم Equinox EV الحاد في وقت سابق من هذا العام في CES.