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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صندوق مكافحة الإدمان يعقد ورشا تدريبية لطلاب التمريض حول آليات اكتشافه المبكر

صدى البلد

للعام الثاني وفي إطار الحرص على التعاون مع الجامعات المصرية في تقديم  أفضل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، يعقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مجموعة من ورش العمل التدريبية لطلاب المعهد الفني للتمريض "معهد الأورام القومي"، وطلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة ومعاوني هيئة التدريس على مدار شهر مارس الجاري وتستمر حتى شهر أبريل المقبل وتستهدف أكثر من 250 طالبا وطالبة.‬

وافتتح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أولى ورش التدريب بمقر الصندوق وتضمنت استعراض أبرز أنواع المواد المخدرة وأضرارها ،وكذلك المفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى بمشكلة الإدمان و أضرار التعاطي، كذلك التعريف بخدمات الخط الساخن" 16023" لعلاج الإدمان سواء كانت في تقديم الخدمات العلاجية أو تقديم المشورة ،وكيفية إحالة مرضى الإدمان لتلقى العلاج بالمستشفيات التابعة والشريكة مع الخط الساخن ،تحت إشراف المتخصصين والمؤهلين لهذا الغرض،‪ كذلك التعريف على طرق الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي والإدمان ودور الممرض أو الممرضة في التعامل مع حالات مرضى الإدمان وكيفية تحويلها الى المستشفيات والمراكز المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن لحصولهم على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية  
 

‫وصرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من الورش التدريبية لطلاب معهد القومي وكليات التمريض هو رفع الوعى بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين، وأيضا عرض الإعداد المختلفة لظاهرة التعاطي، كذلك التعريف بدور صندوق مكافحة الإدمان الوقائي وفي تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة، بالإضافة إلى استعراض طرق وآليات الوقاية من الإدمان، حتى يكون لدى خريجي كليات ومعاهد التمريض المعرفة حول كيفية التعامل مع مرضى الإدمان ، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لهؤلاء الطلاب الى المراكز التابعة للصندوق للتعرف على آليات علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

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