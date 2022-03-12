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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| مرسيدس تكشف عن AMG GT Black Series للفورمولا 1.. وBMW تخطط لإطلاق الجيل الثالث من X1 بتحديثات ثورية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

 

مرسيدس تكشف عن AMG GT Black Series كسيارة أمان جديدة للفورمولا 1.. صور

سينطلق موسم 2022 للفورمولا 1 في نهاية الأسبوع المقبل مع سباق جائزة البحرين الكبرى، وسيشهد السباق لهذا العام الظهور الأول على الحلبة لسيارة الأمان الجديدة المنافسة مرسيدس  AMG GT Black Series، حيث ستتشارك في مهامها مع أستون مارتن فانتاج ودي بي إكس، اللتين تم طرحهما في الموسم الماضي، وسيتم استخدام AMG GT 63 S كسيارة طبية.

 

لوتس تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة Type 132 .. صور

تكشف لوتس رسميًا عن أول سيارة دفع رباعي على الإطلاق في 29 مارس، ولكن ظهرت براءات اختراع تصميم جديدة على منصة الملكية الفكرية عبر الإنترنت في أستراليا، ما يمنحنا نظرة أولى على الهيكل الخارجي الصيني الصنع Type 132.

 

BMW  توقف إنتاج Z4 لمدة أسبوعين بسبب نقص قطع الغيار.. صور

ستضغط BMW على زر الإيقاف المؤقت لإنتاج سيارات Z4 و 5 Series في مصنع Magna Steyr في النمسا، ووفقًا لتقرير صادر عن Österreichischer Rundfunk (ORF) إذاعة الخدمة العامة الوطنية في النمسا، سيتوقف الإنتاج يوم الاثنين 14 مارس 2022، وسيكون ساري المفعول لمدة أسبوعين بسبب نقص الأجزاء، ولا سيما الأسلاك التي يتم الحصول عليها من أوكرانيا.

 

BMW  تخطط لإطلاق الجيل الثالث من سيارة X1 بتحديثات ثورية.. صور

يعتبر الجيل الحالي من طراز X1 هو أقدم سيارة كروس أوفر في مجموعة BMW حتى الآن، حيث ظهرت لأول مرة في عام 2015 بمنصة تعتمد على Mini، وهي على وشك أن تصل إلى عامها السابع في الإنتاج، وكانت قد خضعت لعملية تحسين في عام 2019 إلى تأخير تقادم السيارة، ومن المقرر ان تخضع لعملية إعادة تصميم آخرى.

 

جيب تقدم نسخ خاصة من أقوى سياراتها بلون جوبي تان.. صور

تظل ألوان الأبيض والأسود أكثر ألوان الطلاء شيوعًا للسيارات الجديدة، مما دفع شركة Jeep لتقديم منتجاتها مع مجموعة من خيارات الألوان الجريئة والمميزة في السنوات القليلة الماضية، وانضم لون Gobi tan إلى لوحة الألوان الجديدة للعلامة التجارية، والتي ستقدمها على كل من رانجلر وجلاديتور 2022.

مرسيدس amg BMW جيب

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