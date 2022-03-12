20 محافظة.. تدريب مجاني لـ 136 ألف سيدة بمشروع تنمية الأسرة المصرية

كشفت مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس القومى للمرأة ، عن تفاصيل إطلاق برنامج لتدريب 136 ألف سيدة بمشروع تنمية الأسرة المصرية .



وأضافت مى محمود، خلال مداخلة هاتفية السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، أن هذا البرنامج من المقرر أن ينطلق فى 20 محافظة كمرحلة أولى ضمن مبادرة حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة المصرية والذى يعد مشروع متكامل يضم محاور تخطيط مالى ، وحدات إنتاجية، ريادة أعمال .



وتابعت مى محمود ، أن هذا المشروع بشكل مجانى للقرى المستهدفة والأسر الأكثر احتياجا من مبادرة حياة كريمة والوصول للقرى النائية والتعرف على احتياجاتهم .