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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيترو أتليتكو ضد ساجرادا اسبيرانسا (تحديث)

فريق بيترو أتلتيكو
فريق بيترو أتلتيكو

يحبس الجميع أنفاسه - خاصة جماهير نادي الزمالك - عندما تنطلق مباراة فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي ضد مواطنه ساجرادا اسبيرانسا، في دوري أبطال إفريقيا الساعة السادسة من مساء اليوم السبت على أرضية ملعب 11 نوفمبر.

 

ويخوض بيترو أتليتكو مباراة اليوم في إطار منافسات المجموعة الرابعة، في دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع أيضا فريقي الزمالك والوداد المغربي.

 

ويطمح الفريق الأنجولي بقيادة مديره الفني ألكساندر سانتوس في تعزيز موقفه بصدارة  المجموعة، حيث يأتي ثانيا خلف نادي الوداد المغربي، ويثق المدير الفني في قدرة فريقه على التأهل من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قطع شوط كبير نحو خطف بطاقته للصعود، وسط نتائج مخيبة للامال من الفريق المصري الذي كان أول المؤهلين للصعود.

 

موعد مباراة بيترو أتلتيكو ضد ساجرادا اسبيرانسا

 

ويتفق مع ذلك قبل موعد مباراة بيترو أتلتيكو ضد ساجرادا اسبيرانسا في السادسة مساء اليوم، تصريحات سانتوس السابقة التي قال فيها: "الوداد والزمالك هما المرشحان الأقوي للصعود ولكننا سنقاتل للتأهل، وأنا أحب المباريات القوية أمام الفرق الكبيرة".

 

بث مباشر لمباراة بيترو أتلتيكو ضد ساجرادا اسبيرانسا

 

وقبل أن نتطرق الي بث مباشر لمباراة بيترو أتلتيكو ضد ساجرادا اسبيرانسا، يطمح روي سابيري المدير الفني لفريق ساجرادا في الحفاظ على حظوظ فريقه في المنافسة على بطاقة تأهل إلى الدور التالي فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، لتعزيز عدد نقاطه في المجموعة حيث أن فوز اليوم يجعله يحصد 4 نقاط.

 

بترو أتلتيكو الأنجولي كان فاز على مواطنه ساجرادا بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

 

ترتيب مجموعة بيترو أتلتيكو وساجرادا اسبيرانسا

 

بيترو أتليتكو يمتلك في خزينته من الرصيد 7 نقاط عقب تعادله مع نادي الزمالك بنتيجة هدفين لمثلهما، فيما فاز على الوداد المغربي متصدر المجموعة ب 9 نقاط، وساجرادا متزيل المجموعة، الذي يمتلك نقطة واحدة فقط من التعادل أمام الفريق الأبيض والخسارة المواجهتين الأخيرتين أمام ابن بلده وبطل المغرب. 

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بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيترو أتليتكو ضد ساجرادا اسبيرانسا (تحديث)

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