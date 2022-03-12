لهذه الاسباب.. برلماني يطالب بتخصيص ساحات خارج المساجد لأداء الصلاة خلال شهر رمضان

قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن منحني الإصابات بـ فيروس كورونا يتجه نحو التراجع بشكل كبير وهذا ما تم ملاحظته بالأيام القليلة الماضية، إضافة إلي إنخفاض الإشغالات بالمستشفيات بالنسبة لمرضي العزل.

و أكد " رضوان" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الأوضاع الحالية تشهد إنكسارا للموجه الخامسة من الفيروس وهذا ما دفع وزارة الصحة إلي تغيير موعد إصدار الإحصائيات الخاصة بإعلان أعداد الإصابة ليكون بشكل أسبوعي وليس يومي كما كان بالسابق منذ بداية الجائحة.

وعن أهم الإجراءات الواجب إتخاذها لعدم التعرض لزيادة معدلات الإصابة مجددا خلال شهر رمضان، طالب البرلماني، بتخصيص ساحات خارجية لأداء الصلاة خارج المساجد مما يعمل علي تقليل فرص الإنتشار بشكل جيد ويضمن السلامة للمواطنين، علاوة علي تخفيف التجمعات العائلية التي تعد سببا رئيسيا في العدوي خلال هذا الشهر.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة عملت علي تيسير سبل تلقي اللقاح بكل أرجاء الجمهورية وذلك بمختلف الأنواع التي صدرت عالميا، إضافة إلي حملاتها التوعوية بشكل دائم، معقبا " ايضا كان في إلتزام من المواطنين بالإجراءات الاحترازية وياريت نستمر علي كده".

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أخر بيان يومي لإحصائيات كورونا صدر عن الوزارة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وسيتم إصدار البيانات التالية يوم السبت من كل أسبوع بدلا من البيان اليومي.

وفي وقت سابق وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا، ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع.

وطالب القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، المواطنين بالحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء، والاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية لحماية الأفراد والمجتمع من انتشار أي أمراض معدية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن قرار تغيير موعد إصدار البيان جاء مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابات بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات.

الصحة انخفاض أعداد الإصابات

وأعرب «عبدالغفار» عن أمله في استمرار انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا، مؤكداً ضرورة التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقًا للبرنامج الزمني، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما سيؤدي إلى تخطي الأزمة بنجاح وسلام.