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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: ضبط 60 طن سلع تموينية في مخزن بالمرج

المضبوطات
المضبوطات

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة تمكنت من ضبط 60 طنا من السلع التموينية الأساسية ( الزيوت والسمن والفول ) بمخزن بالمرج كان يتم تجميعها لاستغلال الظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان لبيعها بالسوق السوداء بأسعار باهظة بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين ، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن والمضبوطات .

وأضاف محافظ القاهرة أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك مشددًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ القاهرة أن هناك تكثيفا للحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع ، ومنع المغالاة في الأسعار ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

  
وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين .


وكانت حملة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة قد تمكنت من ضبط 60 طن من السلع التموينية منها 17 ألف علبة سمن وزن 650  جم ، و 6600 علبة سمن وزن 1.5 كجم و9600 زجاجة زيت وزن 1 كجم ، و 10 آلاف زجاجة زيت وزن 2.25 كجم ، و15 ألف علبة فول مدمس وزن 400 جم وتم تحرير محضر برقم 3ج 12/3 بقسم شرطة المرج وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن والمضبوطات.

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السلع التموينية السوق السوداء النيابة العامة تموين القاهرة شهر رمضان

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