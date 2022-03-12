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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: لن ننظر إلى الخلف ولا بديل عن الفوز على المريخ والهلال

صدى البلد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سوف يغلق صفحة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال افريقيا، للتركيز في المباريات المقبلة من أجل الاستمرار في العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة صن داونز أنه «توقع صعوبة المواجهة التي تعتبر  مباراة قبل نهائي أو نهائي لدوري أبطال أفريقيا، لأن المنافس فريق قوي والأهلي دخل الشوط الأول بشكل جيد ولكن استقبل الفريق هدفًا ولم ينجح في التسجيل رغم الفرص التي لاحت أمامه خلال شوطي المباراة».

وأشار إلى أن غياب تقنية حكم الفيديو عن المباريات يثير الجدل، فهناك العديد من اللقطات خلال مباراة اليوم كانت بحاجة إلى الحسم، ولكن الجهاز الفني لن يتوقف كثيرًا عند هذه النقطة.

وأضاف : «هذا قدر الفريق الكبير ولا يوجد نادٍ في أفريقيا يخوض هذا العدد من المباريات ولكننا لا نسوق الأعذار لتبرير أي نتيجة، وسوف نستمر في العمل خاصة أن نتائج دور المجموعات لا تعتبر المقياس الوحيد في التقييم، ولا بديل عن الفوز في مباراتي المريخ والهلال، وبالتأكيد لن ننظر للخلف وأتمنى أن نلعب أمام أعداد أكبر من الجماهير مثل فرق تونس والمغرب».

وعبر موسيماني عن استيائه الشديد من الأحداث التي سبقت دخول بعثة الأهلي إلى الملعب، مؤكدًا أنها تصرفات غير مسئولة وهدفها معروف، و اضطر بنفسه إلى النزول من الحافلة لإزالة الحواجز من أجل السماح بدخول الفريق.

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