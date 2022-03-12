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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"الأمم المتحدة": سقوط 579 قتيلا و1002 جريح من المدنيين في أوكرانيا

صدى البلد

أذاعت فضائية اكسترا نيوز، أن  مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال في آخر إحصاء لأعداد الضحايا المدنيين جراء النزاع في أوكرانيا، أن عدد من سقطوا في الفترة من 24 فبراير (بدء العملية العسكرية الروسية) وحتى منتصف ليل أمس بلغ 1581 ضحية مدنية بينهم 579 قتيلا و1002 مصاب.

 

وأشار المكتب الأممي، في بيان، إلى أن 632 حالة كانت في منطقتى دونيتسك ولوهانسك، بينهم 130 قتيلا و502 مصاب، أما في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية فبلغ عدد الضحايا 490 ضحية بينهم 105 قتلى و385 مصابا، وأن عدد من سقطوا في الأراضي التي تسيطر عليها (الجمهوريات المزعومة) بلغ 142 حالة بينهم 25 قتيلا و117 مصابا.

 

وأوضحت الإحصائيات أنه في مناطق أخري من أوكرانيا وهى مدينة كييف وشيركاسي وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوريزهزهيا ودنيبروبتروفسكنا ومناطق جيتومير والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات، فكان العدد 949 ضحية، بينهم 449 قتيلا و 500 مصاب.

 

وذكر المكتب الأممي أن معظم الخسائر المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية اثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

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