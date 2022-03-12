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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزيرة الهجرة: مهلة 3 شهور للطلاب لجلب أوراق ثبوت قيد من جامعاتهم الأوكرانية

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إن  القيادة السياسية وجهت بضرورة العمل والتنسيق لحفظ أمن وسلامة الطلاب المصريين  في أوكرانيا .

 

وأضافت نبيلة مكرم   في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها" صالة التحرير " المذاع على قناة" صدى البلد "،  :" القيادة السياسية وجهت  بأهمية الحفاظ على المستقبل الدراسي للطلاب المصريين العائدين من اوكرانيا ".

 

وتابعت نبيلة مكرم :" وزارة الهجرة اطلقت استمارة تسجيل بيانات الطلاب  المصريين العائدين، و2179 طالب سجلوا على استمارة وزارة الهجرة "


 وأكملت نبيلة مكرم :"ه  وزارة الهجرة سوف تتولى استلام المستندات والأوراق  من الطلبة المصريين وبداية من الغد  ولمدة اسبوعين  سوف تتلقى وزارة الهجرة  الاوراق والمستندات التي يقدمها الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا  ويجب أن يكون مع الطالب جواز سفر مثبت فيه تواجده في أوكرانيا قبل 24 فبراير إثبات قيد في الجامعة التي كان يدرس بها في اوكرانيا ".

 

وتابعت نبيلة مكرم :" مهلة 3 شهور للطلاب الذين لا يمتلك أوراق ثبوت قيد في الجامعات الاوكرانية كي يستطيع الطالب أن  يتواصل مع الجامعة التي كان يدرس فيها بأوكرانيا لجلب أوراق ثيوت القيد ".

الهجرة نبيلة مكرم الطلاب المصريين اخبار التوك شو

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