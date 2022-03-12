تشمل الطب والصيدلة.. الهجرة: إجراء اختبار تحديد مستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة العمل والتنسيق لحفظ أمن وسلامة الطلاب المصريين في أوكرانيا.

وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة" صدى البلد"،: "الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت عن التخصصات الشاغرة من خلال البوابات الإلكترونية".

وأكملت نبيلة مكرم: "سيتم الإعلان عن اختبار تحديد المستوى الدراسي لمن يدرس طب بشري وطب أسنان وصيدلة وهندسة من الطلاب العائدين من أوكرانيا ".

ولفتت نبيلة مكرم :" وزارة الهجرة سوف تتولى استلام المستندات والأوراق من الطلبة المصريين وبداية من الغد ولمدة اسبوعين سوف تتلقى وزارة الهجرة الاوراق والمستندات التي يقدمها الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ويجب أن يكون مع الطالب جواز سفر مثبت فيه تواجده في أوكرانيا قبل 24 فبراير إثبات قيد في الجامعة التي كان يدرس بها في اوكرانيا ".