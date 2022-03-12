وزيرة الهجرة : 80 % من الطلاب المصريين غادروا أوكرانيا.. فيديو

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إن 80 % من الطلبة المصريين غادروا أوكرانيا ويتبقى نسبة قليلة من الطلاب الراغبين في الاستمرار بأوكرانيا لاستكمال الدراسة .



وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها" صالة التحرير " المذاع على قناة" صدى البلد "، :" مازالت سفاراتنا في دول الجوار الاوكراني تستقبل الطلاب المصريين الذين غادروا من أوكرانيا ".



وتابعت نبيلة مكرم :" لم نتلق اي طلب من أي عائلات وأسر في روسيا بالرغبة في العودة إلى مصر ".

وأكملت نبيلة مكرم :" تحركنا في بداية الأزمة الاوكرانية وفقا لـ استغاثات الأسر التي ترغب في عودة أبنائها الدارسين من أوكرانيا".