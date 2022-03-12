غدا.. انطلاق أسبوع عُمان للتصميم والبناء ومعرضها العقاري

تنطلق أعمال معرض عُمان للبناء والتشييد والتصميم الداخلي، ومعرض عمان العقاري، غدا الأحد، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبدعم من الجمعية العقارية العمانية وبلدية مسقط.

ويُصنف المعرض، كأكبر حدث للمختصين في قطاع البناء والتشييد والعقار في السلطنة، ويفتح أبوابه للزوار في العاشرة صباحا، ويستمر لمدة 3 أيام حتى 16 مارس، وسيقام في قاعات المركز أرقام 3 و4 و5.

ويشهد المعرض، مشاركة أكثر من 250 جهة، تقدم عددا من المنتجات، وأحدث الخدمات والحلول ذات العلاقة بأعمال البناء والتشييد والعقار.

ويوفر المعرض منصة فاعلة للزوار؛ للتواصل مع المشاركين من: الشركات والموردين والموزعين، واكتساب نظرة حول مستجدات الأسواق.

كما سيشهد الحدث أيضًا، حضور العديد من المهندسين المعماريين والاستشاريين والمهندسين والمقاولين والموزعين ومديري المشتريات ورواد القطاع؛ مما يوفر فرصة للمصنعين، لعرض مواد البناء، والحلول الفريدة الخاصة بهم.