محافظ الإسكندرية: عدم استقرارحالة الطقس .. وسرعة الرياح 60 كيلو مترا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاض كبير في درجات الحرار وسرعة الرياح تتجاوز60 كيلو مترا.



أضاف محمد الشريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها" صالة التحرير " المذاع على قناة" صدى البلد "، :" الأمطار التي شهدتها المحافظة من خفيفة لمتوسطة غير مؤثرة".



وتابع محمد الشريف :" الأمور مستقرة في محافظة الاسكندرية ولم تحدث أي خسائر في الأوراح او الممتلكات ".

وأكمل محمد الشريف:" مررنا في فصل الشتاء بعدد من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي لم نشهدها من قبل وذلك بسبب التغيرات المناخية ".