غلق أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها

وأكد محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة علي مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية ، فضلاً عن مخالفه الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار المحافظ إلى أنه نفذ حي ثان الزقازيق برئاسة المحاسب محمد الأباصيري وبالإشتراك مع قسم الإشغالات والتراخيص و إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة غلق وتشميع لأكاديمية تعليمية تُدار بدون ترخيص ولا تتبع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق، كما قامت رئاسة الحي بإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية والمخالفة بنطاق الحي بالإشتراك مع إدارة الإعلانات بالمحافظة.