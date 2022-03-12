بحضور وزيرة التضامن.. نادي الصيد يكرم الأمهات المثاليات والمتميزات|الجمعة المقبلة

ينظم مجلس إدارة نادي الصيد المصري، يوم الجمعة المقبل الموافق 18 مارس، حفلا لتكريم السيدات المتميزات بالنادي والأمهات المثاليات، بحضور الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

يقام الحفل في صالون المبنى الاجتماعي بالمقر الرئيسي لنادي الصيد المصري في الدقي، بحضور مجلس إدارة النادي.



وأكد مجلس إدارة نادي الصيد، أن النادي على مدار تاريخه يشهد تواجدا دائما لسيدات ناجحات ومتميزات في كل المجالات العلمية والرياضية والاجتماعية، والدليل تواجد دائم لعنصر نسائي في مجلس الإدارة منذ عام 1975.

وشدد المجلس على حرصهم على تكريم السيدات المتميزات والأمهات المثاليات، على ما قدموه، خاصة أنهم عنصر هام في أي مجتمع وهم من يقومون بتربية وإعداد الأبطال والمتميزين في كل المجالات.