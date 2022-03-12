أحمد موسى يطالب بتواجد منافذ بيع متحركة للسلع بأسعار مناسبة

في القرى والنجوع..

قال الإعلامي أحمد موسى ، إنه من الضروري توفير منافذ متحركة في القرى المصرية لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الدولة المصرية تعمل على توفير السلع بأسعار مناسبة وسيتم انطلاق معارض أهلا رمضان بداية من الثلاثاء المقبل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مبادرة كلنا واحد التي تنفذها وزارة الداخلية توفر سلع بتخفيضات تصل لـ 60 %".

وأكمل أحمد موسى: "الدولة المصرية تنسق مع كافة الجهات المعنية بملف توفير السلع الغذائية، ويتم طرح السلع بأسعار مخفضة في معارض اهلا رمضان ومعارض مبادرة كلنا واحد الذي تنفذه وزارة الداخلية ".

