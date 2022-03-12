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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة «التنسيقية» رشا أبو شقرة تزور رواندا ضمن وفد برلماني إفريقي

رشا أبو شقرة تزور
رشا أبو شقرة تزور رواندا ضمن وفد برلماني إفريقي

شاركت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، في مجموعة من الزيارات البرلمانية الإفريقية إلى دولة رواندا.

وجرى تنظيم مجموعة من الزيارات الرسمية للوفود البرلمانية الإفريقية كانت بدايتها فى متحف الـGenocide  الذى يعرض تاريخ رواندا وتاريخ الحرب العرقية وعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التى تعرضت له قومية التوتسي.

وزارت الوفود البرلمانية الإفريقية مركز دعم رشا أبو شقرة تزور رواندا ضمن وفد برلماني إفريقيوالطفل ضحايا العنف، والمواقع الأكثر فقرا، بالإضافة إلى حضور ندوات تعريفية لكيفية الارتقاء بحياة الفقراء والتغلب على معوقات التنمية.

يأتي ذلك في إطار التعرف على تاريخ رواندا وحضارتها وكيفية تغلبها على المشكلات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب البرلمان تنسيقية شباب الاحزاب حزب الوفد المراة

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