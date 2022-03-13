أخبار السيارات| سعر أرخص سيارة في مصر موديل 2022..الميكانيكي بيقولك .. صيانة نهاية الشتاء للسيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

شهدت النسخة MG RX5 موديل 2022 زيادة بالقيمة التسويقة المقدمة داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من تلك السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام التي تنضم إلى فئة الـ SUV، حيث قدرت الزيادة الجديدة الاخيرة بقيمة بلغت 5000 جنيه.

تعتبر السيارة سوزوكي التو واحدة من ارخص الإصدارت المقدمة في السوق المحلي بين موديلات 2022، ولكن شهدت هذه النسخة زيادة في القيمة التسويقية بلغت 3000 جنيه.

الميكانيكي بيقولك .. تتعدد الصيانات الدورية الخاصة بالمنظومة الفنية للسيارة، وفقًا لجدول الصيانة المتبع أو قبل السفر، أو عند المرور بعطل ما يستلزم الدخل الفوري، وربما يكون الأمر متعلق بالحالة الجوية ايضا، وخاصة مع نهاية فصل الشتاء واستقبال فصل جديد من فصول العام.

يضم السوق العماني العديد من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاتشباك، والكروس اوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وايضا فئة السيارات الخارقة.

تواصل شركة ألفا روميو الايطالية تعزيز تواجدها عبر نسختها الجديدة "تونال"، والتي تنضم إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، ويبدو أن قناة Autogefühl المتخصصة في مجال استعرض السيارات استطاعت ان تقدم بعض التفاصيل الخاصة بهذه السيارة لامتاع محبي تونال 2023.