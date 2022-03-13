رئيسة مهرجان فاتن حمامة: طارق الشناوي ناقد كبير وله تاريخ في عالم النقد

أكدت المنتجة ماجي أنور على أهميه دور النقاد، وقالت": لهم دور كبير في الفن، ودرع الكاتب المصري أقيم خصيصا لتكريم النقاد والكتاب، مؤكدة أن طارق الشناوي ناقد كبير وله تاريخ مهم في عالم النقد.

وذلك على هامش تكريم مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي برئاسة المنتجة ماجي أنور، الناقد الكبير طارق الشناوي بدرع الكاتب المصري بالدورة المقامة في باريس، والمقرر إقامتها في مايو المقبل.

و يكرم المهرجان الموزع السينمائي المصري أنطوان زند، والذي يعد أهم وأقدم موزع سينمائي بالشرق الأوسط، حيث قام بتوزيع معظم الأفلام الأمريكية.





كما أكدت علي أن دور الموزع أنطوان هام و لا بد من تسليط الضوء و تكريم الرموز التي قدمت بصمات هامة في تاريخنا الفني".

ويعرض المهرجان حصريا لجمهور المهرجان، ولأول مرة عالميا، فيلما وثائقيا عن حياته ومسيرته المهنية كموزع، كما يتناول الفيلم تاريخ التوزيع السينمائي بمصر في آخر ٥٠ عاما، الفيلم إنتاج ماجي أنور، هشام سليم ، ماجيكا هاوس.

وقررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس في شهر مايو المقبل بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة

وسيتم عرض أفلام المسابقة و أفلام البانوراما بإحدي سينمات باريس.

كما قررت إدارة المهرجان ان يكون العرض في باريس مختلفا عن لندن، حيث ستقام لأول مر احتفالية باسم " الإله حتحور".

إحتفالية الإله حتحور وهو إله فرعوني يرمز إلى الحب و الموسيقى : يتم تقديمها من ضمن فعاليات المهرجان بفرنسا لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة خاصة بالعالم العربي ويقدم الأداء الغنائي و الموسيقي احد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصة المصري والعربي للتأكيد على أن الإبداع الفني مازال مستمرا وأن الماضي يسلم الحاضر.