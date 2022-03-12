اختطاف عمدة مدينة أوكرانية رفض التعاون مع القوات الروسية.. تفاصيل

تعرض إيفان فيدورف عمدة ميليتوبول جنوب أوكرانيا، لعملية على أيدي 10 أشخاص من القوات الروسية، بعد رفضه التعاون مع الروس حسبما أعلن البرلمان الأوكراني،

وأكد الرئيس زيلينسكي أن عملية الاختطاف دلالة واضحة، على ضعف الجيش الروسي، قائلا":اليوم في ميليتوبول، أسر الروس عمدة المدينة، إيفان فيدوروف.. عمدة يدافع بشجاعة عن أوكرانيا وأفراد مجتمعه ومن الواضح أن هذا علامة على ضعف روسيا".

وأشار تقرير مصور لقناة "الغد"، إلى أن عملية الاختطاف دفعت مئات من الأوكرانيين، للتظاهر أمام مبنى البلدية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت اليوم 79 موقعا من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية مضيفة أنها أسقطت اليوم مروحية أوكرانية و4 مسيرات فيما أشار الكرملين إلى أن المحادثات مع أوكرانيا تتواصل عبر الفيديو.

يأتي ذلك فيما تدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها السابع عشر وسط تقدم بطئء من القوات الروسية لاحتلال كييف وسط تصعيد غير مسبوق من الغرب.