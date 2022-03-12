متحدث الصحة للمواطنين: حافظوا على التباعد في شهر رمضان.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك انخفاض ملحوظا منذ اسبوعين وحتى الآن في معدلات الإصابة والوفيات ودخول المستشفيات الخاصة بفيروس كورونا لذا قرر الدكتور خالد عبد الغفار بالتوقف عن إذاعة البيان بشكل يومي وإذاعتها بشكل أسبوعي.



وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن تقليل أعداد الاصابة بفيروس كورونا يكون من خلال الالتزام بعدم التزاحم وزيادة أعداد المطعمين وخاصة الفترة القادمة من شهر رمضان .



وطالب حسام عب الغفار المواطنين في شهر رمضان بالحفاظ على التباعد اجتماعي وتهوية الأماكن وتطهير الايدي بإستمرار للحفاظ على انخفاض أعداد الإصابة.