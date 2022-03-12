عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان فوق الركبة.. بسنت شوقى تثير الجدل بإنقاص وزنها

صدى البلد

حرصت الفنانة بسنت شوقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.


تألقت بسنت شوقي في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستان قصير فوق الركبة  كشفت عن انقاص وزنها ، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء ذات الكعب العالى.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها وأناقتها.


 

محمد فراج وبسنت شوقي

غازل الفنان، محمد فراج، زوجته الفنانة بسنت شوقي، ونشر صورة وهو ممسكا بيدها من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتب فراج لزوجته :جَسدى هُنا و رُوحى حيثُ تَتنفسُ هيَ .


 

يذكر أن محمد فراج وبسنت شوقي، عقدا قرانهما، في شهر يونيو الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشديوجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.

ACBD910A-FCE5-48E3-8B8A-ADD16A981919
ACBD910A-FCE5-48E3-8B8A-ADD16A981919
45A7D193-C17D-49C7-97CA-5FBAAEB2FD69
45A7D193-C17D-49C7-97CA-5FBAAEB2FD69
5043558D-9127-4155-8887-6343EE207E40
5043558D-9127-4155-8887-6343EE207E40
إطلالات بسنت شوقي إطلالة بسنت شوقي بسنت اخبار بسنت شوقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وفاة المخرج إبراهيم الكردي والعزاء غدا

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيترو أتليتكو ضد ساجرادا اسبيرانسا (تحديث)

الأرصاد: طقس شهر رمضان جيد والرطوبة منخفضة

موضوعات متعلقة

بسنت شوقي ناعية إياد داود: "ماكنش لايق على قسوة الحياة أو الشغلانة"

ترشيحاتنا

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

الطقس متقلب.. الأرصاد: درجات الحراة تبدأ في الارتفاع بعد 10 أيام.. فيديو

التنمية المحلية : معارض ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين |فيديو

مجلس الدولة: عقد مقابلات شخصية للمتخلفين عن التقديم لشغل الوظائف

هاتريك رونالدو.. مانشستر يونايتد يهزم توتنهام 3-2 في مباراة مثيرة

بشكل رقمي.. الكشف عن أسرار لوحة الموناليزا في معرض رقمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

نيفين مندور: دخلت التمثيل بالصدفة عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ