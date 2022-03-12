بفستان فوق الركبة.. بسنت شوقى تثير الجدل بإنقاص وزنها

حرصت الفنانة بسنت شوقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



تألقت بسنت شوقي في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستان قصير فوق الركبة كشفت عن انقاص وزنها ، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء ذات الكعب العالى.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها وأناقتها.





محمد فراج وبسنت شوقي

غازل الفنان، محمد فراج، زوجته الفنانة بسنت شوقي، ونشر صورة وهو ممسكا بيدها من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب فراج لزوجته :جَسدى هُنا و رُوحى حيثُ تَتنفسُ هيَ .





يذكر أن محمد فراج وبسنت شوقي، عقدا قرانهما، في شهر يونيو الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشديوجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.

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