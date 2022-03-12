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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بالمسابقة الثقافية الأدبية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين في المسابقة الثقافة الأدبية للعاملين بديوان عام وزارة الأوقاف  والجوائز المقررة لكل منهم، وهم:

1. عنتر بلتاجي بلتاجي رزق عضو المكتب الفني للوزير 3000

2. أشرف إبراهيم الشوادفي أحمد الإدارة العامة للإرشاد الديني 2000

3. محمد محمود أحمد الشافعي الإدارة العامة للإرشاد الديني 2000

4. حاتم أحمد محمد إسماعيل الإدارة العامة للإرشاد الديني 2000

5. مهدي حسين مهدي حسن عضو المكتب الفني للوزير 1000

6. محمد عبد الستار محمد أحمد الإدارة العامة للإرشاد الديني 1000

7. عبد الله السيد علي رحيم الإدارة العامة للإرشاد الديني 1000

8. أحمد عبد الهادي علي مدير إدارة المراكز الثقافية 1000

9. رجب عبد الواسع محمد مصطفى الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم 1000

10. أحمد محمد عبد العال الإدارة العامة للإرشاد الديني 500

11. أحمد ضيف الله سعد جاويش الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم 500

12. أحمد مشحوت محمد حسان الإدارة العامة المركز الإعلامي 500

13. محمد إبراهيم أحمد رجب مدير إدارة الفتوى وبحوث الدعوة 500

14. جمال عزوز محمدين بالإدارة المركزية للتفتيش والرقابة 500

15. محمد محمد إسماعيل ملكة مكتب وكيل الوزارة لشئون المساجد 500

16. عمرو عطية البلتاجي عضو المكتب الفني للوزير 500

17. السيد عاطف السيد الإدارة العامة لشئون المساجد 500

وزارة الأوقاف مسابقة الثقافة الأدبية

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