الطقس متقلب.. الأرصاد: درجات الحراة تبدأ في الارتفاع بعد 10 أيام.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الموجة الباردة بدأت منذ يوم الخميس الماضي وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ مؤكدة أن درجة الحرارة الصغرى عادت لتسجل 8 درجات مرة أخري .

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، إن نشاط الرياح هو الذي يزيد من شعورنا بالبرودة سواء في فترات الليل أو النهار ويجب الالتزام بارتداء الملابس الشتوية لأن درجات الحرارة مازالت متقبلة ومتفاوتة بشكل كبير .

وأوضحت إيمان شاكر ، إن الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر معنا حتي نهاية الأسبوع مؤكدة أن سبب هذه الموجة الكتل الهوائية القادمة من جنوب ووسط أوروبا وتعمل علي انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ . وسيكون هناك أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية والقاهرة لن يكون بها أمطار مشيرة إلي أن درجات الحراة ستبدأ في الارتفاع بعد 10 أيام.