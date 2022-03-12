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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطقس متقلب.. الأرصاد: درجات الحراة تبدأ في الارتفاع بعد 10 أيام.. فيديو

الأمطار
الأمطار

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الموجة الباردة بدأت منذ يوم الخميس الماضي وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ مؤكدة أن درجة الحرارة الصغرى عادت لتسجل 8 درجات مرة أخري .

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، إن نشاط الرياح هو الذي يزيد من شعورنا بالبرودة سواء في فترات الليل أو النهار ويجب الالتزام بارتداء الملابس الشتوية لأن درجات الحرارة مازالت متقبلة ومتفاوتة بشكل كبير .

وأوضحت إيمان شاكر ، إن الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر معنا حتي نهاية الأسبوع مؤكدة أن سبب هذه الموجة الكتل الهوائية القادمة من جنوب ووسط أوروبا وتعمل علي انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ . وسيكون هناك أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية والقاهرة لن يكون بها أمطار مشيرة إلي أن درجات الحراة ستبدأ في الارتفاع بعد 10 أيام.

هيئة الأرصاد درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الاستشعار عن بعد الأرصاد الجوية الأرصاد

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