رجال طائرة الأهلي يفوز على طلائع الجيش في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

وعقب المباراة أشاد محمد مصيلحي المدير الفني للفريق، بالأداء المميز من جانب اللاعبين، بعد أن شهدت المباراة تألقًا كبيرًا من الجميع.

ومن المقرر أن يخوض «رجال طائرة الأهلي» مواجهة مهمة أمام الزمالك غدًا الأحد، على صالة هيئة قناة السويس، ضمن منافسات بطولة الدوري.