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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسن المستكاوي: الأهلي لم يكن بمستواه أمام صن داونز.. والشناوي منع كارثة

صدى البلد

قال الناقد  الرياضي الكبير  حسن المستكاوي  تعليقاً على أدائي الزمالك والاهلي أمام الوداد المغربي وصن داونز، في بطولة دوري أبطال إفريقا، إن وضع الزمالك يختلف عن الاهلي؛ كون الاخير خسر كثيرا من النقاط قبل لقاء  الوداد   في المباريات السابق   وكان واجب عليه أن لايفرط في هذه النقاط المضمونة  ".


مؤكداً     في  مداخلة   هاتفية      خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:أن خسارة الزمالك لم تبدأ من  الوداد المغربي لكن  من تعادله  مع سجارادا  وهي المشكلة الرئيسية    التي بدأت بخسارة النقاط    بالاضافة لمشاكل فنية أخرى ".


وحول أداء الاهلي أمام صن داونز   قال : " الفكرة في مباراة الاهلي  أنه لم يكن أداؤه سيئاً  لكن الهدف أحرز فيه مبكراً فبدأ فريق صن داونز يعاود الرد بسبب الارتفاع وتقلصت المساحات مما صعب  الامر  على الاهلي  بالاضافة  إلى أن نصف  أعضاء الفريق ليس في حالته الطبيعية وكذا الدفاع "
واصل : " لولا الشناوي  لاهتزت شباك الاهلي مرتين وثلاثة بسبب أوضاع اللاعبين والدفاع غير الطبيعية ".


أكمل الاهلي والزمالك كان لازم  يلعبوا بشخصية قوية من أول المباارة  وعدم قوة الشخصية في مباراة صن داونز    أدى لتراجع الاداء والتحول للدفاع فقط  ومن ثم خسارة مزيد من النقاط ".

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