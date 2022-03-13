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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بمصر القديمة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن ضباط أمن القاهرة ، من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه – كمية من مخدر البودر – 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة") ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" ، كما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، كما إعترفا بإرتكابهما عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وأقرا بتصرفهما فى الهواتف المحمولة المُستولى عليها بالبيع لدى عميليهما سيئ النية شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودر – 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة – نصل معدنى" – الهواتف "المستولى عليهم" – 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر"

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع ، كما أضافا بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة أخرى تحصلا عليهم من المتهمان المضبوطان، وبإستدعاءالمجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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