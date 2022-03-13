حبس عصابة السرقة من داخل المساكن بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الشباك.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى رجال المباحث القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الشباك.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر شباك الشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى وجهاز بلاى إستيشن وجهاز لاب توب ، من داخل الشقة سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية تتطابق أوصافها مع المشغولات المشار إليها للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية

وبإنتقال قوة أمنية من مباحث القسم تمكنوا من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما عدد 2 سلسلة ذهبية - مبلغ مالى - كمية من مخدر الهيروين وزنت 11 جراما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك" ، وأضافا بأن المشغولات الذهبية والمبلغ المالى المضبوطين بحوزتهما من متحصلات الواقعة وقيامهما بالتصرف فى باقى المضبوطات بالبيع لدى عملائهما سيئي النية بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وقيامهما بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه ومتحصلات بيع المسروقات بإنفاقها على متطلباتهما الشخصية وشراء المواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم ضبط المذكورين وبحوزتهما باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها وأقرا بعلمهما بكون المسروقات من متحصلات واقعة السرقة .

وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الشباك" وأقرا بإرتكابهما عدد ( 3 ) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط ( 4 جهاز لاب توب - جهاز بلاى إستيشن – مبلغ مالى) الخاصين بالمجنى عليهم وباستدعائهم اتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.