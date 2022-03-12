عمرو أديب: الفقراء ثم الفقراء في رقبتنا كلنا.. فيديو

ده دور الدولة لأن في ناس متقدرش تستحمل..

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية حاليا تنظر إلي أولوياتها، موضحا أنه سيحدث ضغط على العملة سواء الآن أو في الفترة المقبلة مثل ما هو متواجد في كل مكان في العالم.

عمرو أديب: الفقراء ثم الفقراء ثم الفقراء

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" ، أن هذا الوضع ناتج عن الحرب وقبل الحرب كان هناك وباء عالمي، مؤكدا أن عشم المواطنين في دولتهم مباح وهذا أساسي وهذا دور الدولة قائلا: "الفقراء ثم الفقراء ثم الفقراء".

وأوضح عمرو أديب، أن هناك مواطنين يستطيعون التصرف وأخرين يمكنهم الاستحمال وفي ناس متقدرش تستحمل خالص الناس دي في رقبة الدولة وفي رقبتنا كلنا من أصغر حد لأكبر حد .

عمرو أديب: أي حد يكسب ربع جنيه زيادة خاين

وتابع: “يجب أن يكون هناك حوار جاد مع الأشخاص المسئولين عن السلع حوار جاد لأن الحكومة لن تسمح لهم بإلحاق الضرر بالشعب وأي حد عايز يعمل ربع جنيه مكسب خائن”.