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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الوفد: لنا 50 مليون جنيه حقوق ومديونيات

صدى البلد

قال عبد السند يمامة الرئيس الجديد لحزب الوفد، أن حزب الوفد له قانون يحكمه وهذه اللائحة عطلت في آخر ٤ سنوات وله منهج بتحددها المواد من ٢ الي ٤٥ تحددها الهيئات .

وأضاف عبد السند يمامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن من ضمن نصوص لائحة الحزب، يقدم تقرير سياسي كل عام ويقدم نصوص مالي كل ٦ أشهر وآخر ٤ سنوات لم يقدم أي تقرير سياسي .

 

وأوضح أن هناك العلاقة ما بين الحزب ونوابه داخل المجالس النيابية تحددها المادة ٢٩ من لائحة الحزب ويجب قبل أي استجواب داخل مجلس النواب أن يرجع أعضاء الحزب للتعاون مع رئيس الحزب وهذا لم يحدث وهذا كان دافع للترشح على الانتخابات على مقعد رئيس الحزب.
 

وكشف أن حزب الوفد له اكثر من ٥٠ مليون جنية حقوق وتم رفع بشأنها ١٠ قضايا لتحصيل حقوقه .

حزب الوفد رئيس حزب الوفد برنامج آخر النهار عبد السند يمامة

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