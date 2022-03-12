اللجنة العليا لمكافحة كورونا: عودة موائد الرحمن وصلاة التراويح مع الإجراءات.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، إن الشعب المصري لديه وعي واهتمام بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا الفترة الماضية ونطالب الشعب بتلقي اللقاحات .

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن صلاة التراويح ستقام رمضان المقبل بالتباعد الاجتماعي وهذا لأننا لم نصل إلي المستهدف من التطعيم 70% من كافة المواطنين .

وأوضح حسام حسني ، إن موائد الرحمن سيتم إقامتها بإجراءات معينة ومنها أن يكون المتردد عليها متلقي التلقيح كامل .