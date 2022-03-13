لجنة مكافحة كورونا: رفعنا توصية بإقامة موائد رحمن يدخلها الحاصلون على اللقاح

لتحفيز الناس

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك توصية بأن من يقوم بالدخول إلى موائد الرحمن يكون معه شهادة تطعيم تلقي لقاح كورونا، وهذا لتحفيز الناس على تلقي لقاح كورونا .

واضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن وزارة الصحة بدأت منذ شهر في تطبيق حملة طرق الأبواب لتلقي المواطنين لقاح كورونا في منازلهم وهذا تم في 6 محافظات حتى الآن .

وأوضح حسام حسني، أن موائد الرحمن عمل خيري ويزيد من التكافل بين المواطنين المصريين، مؤكدا أننا نتمنى أن ندخل شهر رمضان هذا العام بشكل وجو جديد ونتجمع به.