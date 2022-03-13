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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. مني عبد الغني تتعرض لحادث سير .. وفاة مخرج شهير

صدى البلد

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الأخبار المحلية الهامة عن منى عبد الغني و المخرج إبراهيم الكردي: ومن أهمها:

 

كلمة السر "حفلة".. دنيا عبد العزيز وزوجها يردان على شائعة طلاقهما

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها المهندس مصطفى كامل، علي حضور حفل خاص بإحدي المجلات الفنية لتنفي بذلك الشائعات التي خرجت في الفترة الأخيرة بشأن طلاقهما.

 

تقابلا بالصدفة|محمد رشاد ومي حلمي في حفل إحدى المجلات الفنية

شهد حفل احدي المجلات الفنية منذ قليل ، أول مواجهة بين الفنان محمد رشاد وطليقته الإعلامية مي حلمي وذلك حيث تقابلا بالصدفة على الريد كاربت.

 

كمال أبو رية: التجاهل وعدم احترام تاريخي سبب اعتذاري عن المداح

كشف الفنان كمال أبو رية في تصريح خاص لصدى البلد عن أسباب اعتذاره عم الجزء الثاني من مسلسل المداح .

 

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

تعرضت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني، لحادث سيارة نقلت على إثره إلى المستشفى بالسادس من أكتوبر.

 

وفاة المخرج إبراهيم الكردي والعزاء غدا

رحل المخرج الإذاعي الكبير إبراهيم الكردي عن عمر ناهز 83 عامًا.

منى عبد الغني إبراهيم الكردي دنيا عبد العزيز محمد رشاد مي حلمي كمال ابو رية

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تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

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