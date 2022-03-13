أخبار الفن.. مني عبد الغني تتعرض لحادث سير .. وفاة مخرج شهير

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الأخبار المحلية الهامة عن منى عبد الغني و المخرج إبراهيم الكردي: ومن أهمها:

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها المهندس مصطفى كامل، علي حضور حفل خاص بإحدي المجلات الفنية لتنفي بذلك الشائعات التي خرجت في الفترة الأخيرة بشأن طلاقهما.

شهد حفل احدي المجلات الفنية منذ قليل ، أول مواجهة بين الفنان محمد رشاد وطليقته الإعلامية مي حلمي وذلك حيث تقابلا بالصدفة على الريد كاربت.

كشف الفنان كمال أبو رية في تصريح خاص لصدى البلد عن أسباب اعتذاره عم الجزء الثاني من مسلسل المداح .

تعرضت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني، لحادث سيارة نقلت على إثره إلى المستشفى بالسادس من أكتوبر.

رحل المخرج الإذاعي الكبير إبراهيم الكردي عن عمر ناهز 83 عامًا.