عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة مكافحة كورونا: صدور بيان الإصابات لن يفرق سواء بشكل يومي أو أسبوعي..فيديو

إصابات كورونا
إصابات كورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، إن بيان الإصابات الذي يصدر من وزارة الصحة عن إصابات كورونا لن يفرق صدوره سواء بشكل يومي أو أسبوعي، مؤكدا المواطنين لا يهتمون بالبيان اليومي ويهمنا نحن كـ لجان علمية .

أضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن البيان هدفه إندار الناس بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية ، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات بالفيروس تقل، ولكن يجب أن يكون هناك حذر,


وأوضح حسام حسني ، إن موائد الرحمن عمل خيري ويزيد من التكامل بين المواطنين المصريين، مؤكدا أننا نتمنى أن ندخل شهر رمضان هذا العام بشكل وجو جديد ونتجمع به والإجراءات ستعتمد على الوضع الوبائي الأيام القادمة .

اصابات كورونا الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا وزارة الصحة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فيروس كورونا اصابات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وزير التعليم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : «ذاكروا على بنك المعرفة»

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية لتطوير وتوسعة الطريق الساحلي الإسكندرية - مطروح

حسن المستكاوي: الأهلي لم يكن بمستواه أمام صن داونز.. والشناوي منع كارثة

علي جمعة: هذه الأعمال هي الأفضل في ليلة النصف من شعبان.. فيديو

رئيس أوكرانيا يكشف تفاصيل محادثته مع بينيت..ويؤكد: روسيا لن تقهرنا

بعد قرارات رئيس الزمالك.. الوداد : أوناجم وأشرف بن شرقي مرحب بهما

برنامج الدوم يرد على خطأ عدم ذكر اسم بهجت قمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ