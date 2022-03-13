لجنة مكافحة كورونا: صدور بيان الإصابات لن يفرق سواء بشكل يومي أو أسبوعي..فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، إن بيان الإصابات الذي يصدر من وزارة الصحة عن إصابات كورونا لن يفرق صدوره سواء بشكل يومي أو أسبوعي، مؤكدا المواطنين لا يهتمون بالبيان اليومي ويهمنا نحن كـ لجان علمية .

أضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن البيان هدفه إندار الناس بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية ، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات بالفيروس تقل، ولكن يجب أن يكون هناك حذر,



وأوضح حسام حسني ، إن موائد الرحمن عمل خيري ويزيد من التكامل بين المواطنين المصريين، مؤكدا أننا نتمنى أن ندخل شهر رمضان هذا العام بشكل وجو جديد ونتجمع به والإجراءات ستعتمد على الوضع الوبائي الأيام القادمة .