أخبار التوك شو| أحمد موسى: اجتماع عاجل مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى.. الغرف التجارية: انخفاض كبير في الأسعار بعد 3 أيام.. الأرصاد: طقس شهر رمضان جيد والرطوبة منخفضة

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

سعر استرشادي للسلع.. أحمد موسى: اجتماع عاجل مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى

قال الإعلامي أحمد موسى ، إنه سيكون هناك اجتماع مع أكبر تجار وموردين للسلع الغذائية في السلاسل التجارية الكبرى خلال ساعات.

أبو العينين عن سد النهضة: نتعرض لمؤامرة لتقليل حصتنا من مياه النيل

تحدث النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عن أزمة سد النهضة، قائلا: «أذكركم بمشكلة تمس الأمن القومي المصري، وهي نهر النيل، فنهر النيل في مصر؛ هو الحياة، ومستقبلنا، ونتعرض اليوم لظلم كبير، ومؤامرة لتخفيض كميات المياه الواردة إلينا».



الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام

أجاب علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية على سؤال الإعلامية لميس الحديدي : هل وصلنا للسقف الأعلى لمستويات الأسعار جراء التضخم العالمي

تطوير كلي.. الاوقاف: إغلاق مسجد الحسين مؤقتا ..فيديو

وجه عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف والمتحدث باسم الوزارة ، الشكر والتقدير للهيئة الهندسية لقيامها بتطوير مساجد آل البيت وعلى رأسها مسجد الحسين .



"الصحة": إلغاء الإجراءات الاحترازية ضد كورونا حال تخطى التطعيم نسبة 70%

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة حولت بيان الصحة اليومي عن إصابات كورونا إلى أسبوعي بسبب رصدهم تناقصا ملحوظا في أعداد مرضى كورونا وانخفاض معدلات الوفيات مقارنة بارتفاع في مستوى نسبة التلقيح والتطعيم.



تطعيم 51%.. خالد عبد الغفار: اجتماع لمناقشة الإجراءات المتبعة في رمضان قريبا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن لجنة إدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسئولة عن أي إجراءات وقرارات متعلقة بفيروس كورونا .



متحدث الصحة للمواطنين: حافظوا على التباعد في شهر رمضان.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك انخفاض ملحوظا منذ اسبوعين وحتى الآن في معدلات الإصابة والوفيات ودخول المستشفيات الخاصة بفيروس كورونا لذا قرر الدكتور خالد عبد الغفار بالتوقف عن إذاعة البيان بشكل يومي وإذاعتها بشكل أسبوعي.



الأرصاد: طقس شهر رمضان جيد والرطوبة منخفضة

زفت الأرصاد الجوية بشرى سارة للمصريين عن طقس شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الطقس يكون خلال الشهر الفضيل سيكون جيدا ونسب الرطوبة منخفضة.