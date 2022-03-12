«منزلة الشهداء» ودور المرأة في تربية النشء.. فعاليات ثقافية بالإسكندرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة محاضرة بعنوان "منزلة الشهداء" بمكتبة النزهة بفرع الإسكندرية إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، تحدث خلالها الشيخ محمد موسى من منطقة وعظ الإسكندرية عن مفهوم الشهادة في سبيل الله، موضحا أنها تكون دفاعا عن الدين أو الوطن أو العرض أو النفس، واختتم حديثه بتوضيح المنزلة الرفيعة للشهداء في دار الآخرة.

وضمن فعاليات البرنامج الثقافى بمنطقة بشاير الخير المقام بالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، أقيمت محاضرة بعنوان " دور المرأة في تربية النشء " تحدث خلالها أحمد عواد مسئول الشئون الثقافية عن دور الأم في تربية الطفل بداية من مرحلة الطفولة المبكرة وآثر ذلك على تشكيل شخصيته في المستقبل، وانعكاس ذلك على المجتمع بالإيجاب، تلى ذلك ورشة لتعليم الطباعة على القماش تدريب الفنانة هبه حسن وإشراف شيماء عز الدين.

أقام بيت ثقافة القباري محاضرة عن نشأة العالم المصري أحمد زويل تحدثت خلالها بسنت جمال مسئول المكتبة عن مولده في محافظة البحيرة وحياته العلمية والجوائز التي حصل عليها وأهمها جائزة نوبل في الكيمياء.

وفي اللقاء الأسبوعي لنادي أدب القباري المنعقد بقصر ثقافة الشاطبي، تم مناقشة ديوان " القاهرة الإسكندرية الصحراوي" للشاعر محمد عز الدين، ناقشه الشاعر والناقد أحمد حنفي، أدار اللقاء د. محمد أبو عوف، بينما أقام قصر ثقافة برج العرب ورشة عمل فانوس رمضان بالخرز الملون ضمن نشاط نادي المرأة تدريب هيام عبد الحميد.