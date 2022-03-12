عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«منزلة الشهداء» ودور المرأة في تربية النشء.. فعاليات ثقافية بالإسكندرية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة محاضرة بعنوان "منزلة الشهداء" بمكتبة النزهة بفرع الإسكندرية إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، تحدث خلالها الشيخ محمد موسى من منطقة وعظ الإسكندرية عن مفهوم الشهادة في سبيل الله، موضحا أنها تكون دفاعا عن الدين أو الوطن أو العرض أو النفس، واختتم حديثه بتوضيح المنزلة الرفيعة للشهداء في دار الآخرة.

txt

المشاركة المجتمعية ودعم القضايا.. ثقافة البحر الأحمر تطلق مؤتمر ذوي الهمم

txt

ثقافة السويس تناقش منزلة الشهيد في الإسلام

وضمن فعاليات البرنامج الثقافى بمنطقة بشاير الخير  المقام بالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، أقيمت محاضرة بعنوان " دور المرأة في تربية النشء " تحدث خلالها أحمد عواد مسئول الشئون الثقافية عن دور الأم في تربية الطفل بداية من مرحلة الطفولة المبكرة وآثر ذلك على تشكيل شخصيته في المستقبل، وانعكاس ذلك على المجتمع بالإيجاب، تلى ذلك ورشة لتعليم الطباعة على القماش تدريب الفنانة هبه حسن وإشراف شيماء عز الدين.

أقام بيت ثقافة القباري محاضرة عن نشأة العالم المصري أحمد زويل تحدثت خلالها بسنت جمال مسئول المكتبة عن مولده في محافظة البحيرة وحياته العلمية والجوائز التي حصل عليها وأهمها جائزة نوبل في الكيمياء.

 وفي اللقاء الأسبوعي لنادي أدب القباري المنعقد بقصر ثقافة الشاطبي، تم مناقشة ديوان " القاهرة الإسكندرية الصحراوي" للشاعر محمد عز الدين، ناقشه الشاعر والناقد أحمد حنفي، أدار اللقاء د. محمد أبو عوف، بينما أقام قصر ثقافة برج العرب ورشة عمل فانوس رمضان بالخرز الملون ضمن نشاط نادي المرأة تدريب هيام عبد الحميد.

محافظة البحيرة الاسكندرية قصور الثقافة احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مكتبة جائزة نوبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وزير التعليم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : «ذاكروا على بنك المعرفة»

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا: رفعنا توصية بإقامة موائد رحمن يدخلها الحاصلون على اللقاح

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث قطار كولويزي

الإغاثة والتراخيص والملصق.. تعرف على الخدمات المرورية الحديثة المقدمة من الداخلية

متحدث التعليم العالي عن الطلاب العائدين من أوكرانيا: سنقف بجانبهم

إصابة الفنانة نجوى فؤاد بانزلاق غضروفي عقب تعرضها لحادث

عمرو أديب: الفقراء ثم الفقراء في رقبتنا كلنا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ