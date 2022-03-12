ميلان يفوز على إمبولي ويعزز صدارته بالدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على إمبولي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق بيير كالولو في الدقيقة 19 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بباطن قدمه اليسرى، ليقود ميلان لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان للنقطة 63 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

جدير بالذكر أن يوفنتوس قد فاز على نظيره سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات ذات الجولة.