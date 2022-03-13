عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حوش الدرملي.. تحفة معمارية في الإمام الشافعي تنتظر قرار الهدم

صدى البلد

قال محمد وحيد عبد اللطيف المردنلي  من أسرة  الأمير محمد فاضل  أن حوش " المردنلي " الكائن بالإمام الشافعي به وقف  حوالي 50   فدانا والمسؤول عنه مالياً وزارة الاوقاف ،  لكن في حقيقة الامر لم ينفق عليه شيئا ورغم كونه تحفة معمارية  لكن    طالته المياه الجوفية وبات مهدداً وفي حالة مذرية " .


وواصل  في  مداخلة هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:جدي بنى هذا الحوش عام 1868 وتوفي بعد بالبناء  بعامين ودفن فيه وجده هو السلطان أحمد الثالث  العثماني  وهو السلطان رقم 23 من إبنته زينب  سلطان  وعندما تم تعيبنه  من قبل حفيده على شمال اليونان كحاكم حيث كانت شرق أوروبا عثمانية     وعندما حدثت    الثورة في اليونان  وسقط الحكم العثماني  أسمى نفسه  محمود  االدرملي نسبة  لمدينة دراما وهي مركز حكمه لكن تسمه الاصلي محمود أغا ".


وأكمل :  أبنين من أولاده عاشوا في مصر وهو جدي وإسمه محمد فاضل الدرمي وكان مفتش عام الصعيد وحاكم قنا لمدة 20 عاماً وبنى كافة الموانيء البحرية على مستوى الجمهورية ".


وشدد أن معمار الحوش  طراز متميز  جداً  وهو مجموعة من الاحواش في نفس المكان وتبلغ 2000  حوش وجميعها لشخصيات رفيعة    حكمت مصر "وفنانين وعائلات عريقة " .


واصل : أخطرنا عبر مهندس الجبانات  أن الحوش عليه علامة هدم من الخلف  وحولنا يميناً وشمالاً  نظراً لإنشاء  ذارع ذو إمتداد  وإحنا فرحانين بمتحف الحضارة وقلنا هيخلي  المنطقة كلها منطقة سياحية  للمكان كله  لكن لم نكن نتخيل أن يطال ذلك   المقابر والاثرية ".


وأتم : مع أن ممكن ومع بعض الدراسات  يحصل تحويل  بسيط  عشان الشارع يتعمل من غير ما نهدم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام

وزير التعليم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : «ذاكروا على بنك المعرفة»

ترشيحاتنا

نائب الرئيس الأمريكي: غزو روسيا لأوكرانيا يهددنا جميعاً

جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات بالولايات المتحدة .. صور

كردستان: الهجوم على أربيل تم بواسطة 12صاروخاً باليستياً

علي جمعة: الشرع حثنا على التعرض لنفحات الله ومنها ليلة النصف من شعبان.. فيديو

للمرة الأولى.. افتتاح معرض أعمال فنية للحيوانات الميتة

وسائل إعلام: صواريخ استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل انطلقت من إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة مخيفة.. نمو شعر أسود كثيف على لسان رجل لسبب غريب

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ