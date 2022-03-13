حوش الدرملي.. تحفة معمارية في الإمام الشافعي تنتظر قرار الهدم

قال محمد وحيد عبد اللطيف المردنلي من أسرة الأمير محمد فاضل أن حوش " المردنلي " الكائن بالإمام الشافعي به وقف حوالي 50 فدانا والمسؤول عنه مالياً وزارة الاوقاف ، لكن في حقيقة الامر لم ينفق عليه شيئا ورغم كونه تحفة معمارية لكن طالته المياه الجوفية وبات مهدداً وفي حالة مذرية " .



وواصل في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:جدي بنى هذا الحوش عام 1868 وتوفي بعد بالبناء بعامين ودفن فيه وجده هو السلطان أحمد الثالث العثماني وهو السلطان رقم 23 من إبنته زينب سلطان وعندما تم تعيبنه من قبل حفيده على شمال اليونان كحاكم حيث كانت شرق أوروبا عثمانية وعندما حدثت الثورة في اليونان وسقط الحكم العثماني أسمى نفسه محمود االدرملي نسبة لمدينة دراما وهي مركز حكمه لكن تسمه الاصلي محمود أغا ".



وأكمل : أبنين من أولاده عاشوا في مصر وهو جدي وإسمه محمد فاضل الدرمي وكان مفتش عام الصعيد وحاكم قنا لمدة 20 عاماً وبنى كافة الموانيء البحرية على مستوى الجمهورية ".



وشدد أن معمار الحوش طراز متميز جداً وهو مجموعة من الاحواش في نفس المكان وتبلغ 2000 حوش وجميعها لشخصيات رفيعة حكمت مصر "وفنانين وعائلات عريقة " .



واصل : أخطرنا عبر مهندس الجبانات أن الحوش عليه علامة هدم من الخلف وحولنا يميناً وشمالاً نظراً لإنشاء ذارع ذو إمتداد وإحنا فرحانين بمتحف الحضارة وقلنا هيخلي المنطقة كلها منطقة سياحية للمكان كله لكن لم نكن نتخيل أن يطال ذلك المقابر والاثرية ".



وأتم : مع أن ممكن ومع بعض الدراسات يحصل تحويل بسيط عشان الشارع يتعمل من غير ما نهدم".