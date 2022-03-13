بيراميدز يختتم تدريباته الأولى في رادس استعدادا لمواجهة الصفاقسي

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته مساء اليوم في مدينة تونس العاصمة استعدادا لمواجهة الصفاقسي في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

استمر المران لمدة ساعة وأقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس، بعدما اكتفى الفريق بجولة مشي على الملعب الرئيسي لمدة ١٠ دقائق، في ظل منع التدريب بملعب المباراة خوفا على أرضيته قبل مواجهة الأحد وبعد استضافته لقمة الترجي والنجم في دوري الأبطال اليوم.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال على أن يكون التدريب في أغلبه خططي لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيل وخطة اللعب حيث أوقف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين في بعض الجمل الخططية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الصفاقسي في التاسعة من مساء الأحد على استاد رادس بالعاصمة تونس في إطار مواجهات الجولة الرابعة، حيث يسعى الفريق لفوزه الرابع تواليا لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي، حيث يحتل الصدارة برصيد ٩ نقاط من ٣ انتصارات.