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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أشياء غير متوقعة تتسبب فى الإصابة بأمراض القلب .. وطرق فعالة لعلاج التهابات الأذن من الحلق الذهب

القلب
القلب

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض لكم أبرزها:

 

4 نصائح لتعزيز البشرة للسيدات بعد سن الـ 35 .. تعرفي عليها

ينتج الجلد مادة الكولاجين بشكل طبيعي وهى المسئولة عن نضارة البشرة ولكن مع تقدم العمر تنخفض نسبة الكولاجين والمواد المسئولة عن نضارة وحيوية البشرة ووقايتها من التجاعيد.

نعرض لكم مجموعة من الطرق الطبيعية التى تساعد على تماسك البشرة وزيادة نضارتها بعد سن الـ 35 ، وذلك وفقًا لموقع boldsky الهندي.

 

علاج الأذن من التهابات الحلق الذهب

يأتي الحلق الذهب في مقدمة الإكسسوار الأكثر استخداما بين النساء ولكنها فى بعض الأحيان تتسبب فى التهابات الأذن التى تجعل المرأة لا تستطيع ارتداء المجوهرات الذهبية بل وتعاني من الم شديد فى الأذن وتكن اشد الما فى الفتيات الصغيرات.

إليكم أهم طرق علاج التهابات الأذن الناتج عن ارتداء الحلق الذهب وأهم أسباب الإصابة بها.

 

التدخين السلبي|جمال شعبان: 3 أشياء تدمر القلب والصحة لايعرفها الجميع

يعتقد كثيرون أن أمراض القلب تحدث بسبب زيادة نسبة الكوليسترول والتقدم فى العمر والوراثة فقط ولكن للأسف بعض العادات الخاطئة التى نفعلها تتسبب فى تدمير القلب دون أن ندري.

أوضح دكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن الدراسات الحديثة كشفت بعض المعلومات المهمة عن الصحة تهم المواطن العادى حيث توصلت لمجموعة من السلوكيات والعادات التى نتهاون بها تدمر الصحة والقلب.

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