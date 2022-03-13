عودة صلاة التراويح وموائد الرحمن..أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة كورونا مع عمرو أديب

صرح الدكتور الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة بالعديد من التصريحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " نعرض لكم أبرزها :

- عودة موائد الرحمن وصلاة التراويح مع الإجراءات.

- رفعنا توصية بإقامة موائد رحمن يدخلها الحاصلون على اللقاح.

- إلغاء البيان اليومي لإصابات كورونا واستبداله بالأسبوعي لن يفرق مع المواطنين .

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، إن الشعب المصري لديه وعي واهتمام بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا الفترة الماضية ونطالب الشعب بتلقي اللقاحات .

وأضاف حسام حسني ، إن هناك توصية بان من يقوم بالدخول إلي موائد الرحمن يكون معه شهادة تطعيم تلقي لقاح كورونا وهذا لتحفيز الناس علي تلقي لقاح كورونا .

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، إن بيان الإصابات الذي يصدر من وزارة الصحة عن إصابات كورونا لن يفرق صدوره سواء بشكل يومي أو أسبوعي ، مؤكدا المواطنين لا يهتمون بالبيان اليومي ويهمنا نحن كـ لجان علمية .